С тържествена церемония в Кюстендил завърши двадесет и деветото издание на Международния конкурс за класическа китара. Форумът се организира от Община Кюстендил и Народно читалище "Братство 1869“ със съдействието на НЧ "Пробуда 1961“, предаде агенция ФОКУС.

Голямата награда на конкурса – Националната награда "Петко Генков“ – бе присъдена на Александър Иванов от Пловдив. Отличието, връчвано от семейството на китариста Петко Генков в негова памет, е на стойност 500 евро. Лауреатът получи и китара, както и статуетка "Любен Хараламбиев“.

Специалната награда в памет на Валентин Вълчев, връчена от д-р Милена Вълчева, бе присъдена на Огнян Огнянов от Бургас.

Победителите в различните възрастови групи и категории получиха парични и предметни награди, осигурени от институции, организации и партньори на конкурса.

Изпълненията на участниците бяха оценявани от международно жури с представители на водещи школи по китара от Европа, Азия и Северна Америка, което подчерта високото професионално ниво на форума.