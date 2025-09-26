© Младеж на име Димитър Цанов от Пловдив публикувал редовно в профила си в Instagram клип, в който се хвали с безразсъдно шофиране по магистрала и изпреварване в аварийната лента.



Читател на Plovdiv24.bg алармира: "Това момче всеки ден кара с над 200 км/ч и се снима в Инстаграм. На такива хора да се отнемат книжките, защото са опасни“.



От профилите на Цанов в социалните мрежи става ясно, че той е силно привързан към автомобила си – голяма част от публикациите са снимки на мерцедеса му.







