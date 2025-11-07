ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанин преби с юмруци възрастните си родители
Районен съд-Пловдив е наложил на Ангел Нейчев наказание от 6 месеца лишаване от свобода при първоначален "строг“ режим на изтърпяване. Той е признал вината си. Наказанието е наложено след споразумение, одобрено от Районен съд-Пловдив.
На 5 ноември 2025 г. около 19,50 часа е бил подаден сигнал на тел. 112 за това, че в жилище в Пловдив е бил нанесен побой на 70-годишна жена и 73-годишен мъж. На място са пристигнали полицейски служители, които установили, че Нeйчев е причинил телесни повреди на родителите си, а именно контузии по главата, гърба, лицето и гръдния кош на майка си, както и охлузвания и кръвонасядания по лицето и очите на баща с, като ги е удрял с юмруци.
Определението на Районен съд-Пловдив е окончателно.
