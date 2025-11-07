Пловдивчанин преби с юмруци възрастните си родители

© Архивна снимка Днес по бързо производство на Районна прокуратура-Пловдив е осъден Ангел Нейчев, на 44 г. Той е признат за виновен за това, че на 05.11.2025 г. в Пловдив чрез нанасяне на удари с юмруци е причинил лека телесна повреда на повече от едно лице - на 70-годишната си майка и на 73-годишния си баща, като деянието е извършено в условията на домашно насилие – престъпление по чл. 131, ал.1, т.3 и т.4 вр. чл. 130, ал. 2 от Наказателния кодекс.



Районен съд-Пловдив е наложил на Ангел Нейчев наказание от 6 месеца лишаване от свобода при първоначален "строг“ режим на изтърпяване. Той е признал вината си. Наказанието е наложено след споразумение, одобрено от Районен съд-Пловдив.



На 5 ноември 2025 г. около 19,50 часа е бил подаден сигнал на тел. 112 за това, че в жилище в Пловдив е бил нанесен побой на 70-годишна жена и 73-годишен мъж. На място са пристигнали полицейски служители, които установили, че Нeйчев е причинил телесни повреди на родителите си, а именно контузии по главата, гърба, лицето и гръдния кош на майка си, както и охлузвания и кръвонасядания по лицето и очите на баща с, като ги е удрял с юмруци.



Определението на Районен съд-Пловдив е окончателно.