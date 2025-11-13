ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанин: Носете ролетки и кантари на всяко кръстовище, за да знаем кой е с предимство
"Сутринта в 7:40 часа на улица "Лотос" бях засечен от товарен камион на "Чистота", при което въпросният застана в насрещното, чиято лента по правилник е моята лента за движение и отказа да я освободи.
Помолих го да освободи лентата, но той отказа и ми заяви, че по правилник малкият отстъпва на големия. Явно трябва да носим ролетки и кантари на всяко кръстовище, за да знаем кой е с предимство.
Това го заяви професионален шофьор. След позвъняване в съответната фирма ми беше обяснено, че техните камиони са със специален режим на движение и е разговаряно с шофьора и му е направена забележка".
