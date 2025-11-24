© Plovdiv24.bg Читател на Plovdiv24.bg сигнализира медията ни относно състоянието на единия от входовете на Пловдив. Човекът казва, че състоянието му не е такова, каквото трябва да бъде:



"Входът на град Пловдив в посока от село Труд е заприличал на автоморга. Счупена табела на града и изоставени превозни средства, които закриват пътните знаци. Необходими са спешни мерки.



Не може главен вход към града да е в подобно състояние", не скрива разочарованието си пловдивчанинът.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.