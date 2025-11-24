ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанин: Недопустимо!
"Входът на град Пловдив в посока от село Труд е заприличал на автоморга. Счупена табела на града и изоставени превозни средства, които закриват пътните знаци. Необходими са спешни мерки.
Не може главен вход към града да е в подобно състояние", не скрива разочарованието си пловдивчанинът.
