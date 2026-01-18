ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанин: Докога ще се допуска този хаос
Сред нарушителите днес е и автомобил на магазин за климатици, намиращ се на същата улица. Това подчертава липсата на контрол и отговорност, особено когато търговски обекти не дават пример на останалите.
"Тротоарите са за пешеходци – за живеещите на улицата, за възрастните хора и за майките с детски колички“, коментира нашоят читател.
Въпросът, който остава, е докога ще се допуска този хаос. Дали ще се наложи навсякъде да се поставят антипаркинг колчета, за да се спре неправомерното паркиране, или институциите ще започнат да упражняват реален контрол и да защитават обществения интерес?
