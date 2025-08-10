Пловдивчани са усетили силния трус

© Google Силното земетресение в Турция е усетено по високите етажи в Пловдив, съобщиха читатели на Plovdiv24.bg. Усетено е и в Бургас, Хасково, Димитровград, а вероятно и в други населени места.



Трусът е от 19.53 часа тази вечер. Магнитудът на труса е 6 по скалата на Рихтер. Той е регистриран в западната част на страната на 17 километра южно от Бигадич. Дълбочината му е 11 километра.



Епицентърът на земетресението е на около 400 км от границата с България, съобщиха от Европейския сеизмологичен център. В Бургас е получено съобщение на мобилните телефони.