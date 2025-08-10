ЗАРЕЖДАНЕ...
|Земетресението е усетено в Южна България
Трусът е от 19.53 часа тази вечер. Магнитудът на труса е 6 по скалата на Рихтер. Той е регистриран в западната част на страната на 17 километра южно от Бигадич. Дълбочината му е 11 километра.
Епицентърът на земетресението е на около 400 км от границата с България, съобщиха от Европейския сеизмологичен център. В Бургас е получено съобщение на мобилните телефони.
