ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Гарата в Пловдив вече има безплатен интернет
Пътниците вече могат да използват Wi-Fi в гарите в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Горна Оряховица, Русе и Варна.
От началото на годината компанията предприе стъпки за осигуряване на безплатен интернет, като целта е до края на 2026 г. всички жп гари в страната да имат Wi-Fi.
Това е част от програмата на НКЖИ за модернизиране на гаровата инфраструктура, подобно на много държави в Европейския съюз, където в зоните за пътници на основните жп гари има безплатна и сигурна безжична интернет връзка, посочват още от железопътната компания.
За 1 година през най-голямата гара в страната - Централна гара София, са преминали близо 3,5 млн. пътници, а през втората най-натоварена - тази в Пловдив, 2 млн. пътници.
Общо седемте гари годишно обслужват близо 9,5 млн. пътници, които вече ще могат да използват безплатен интернет, докато чакат своя влак.
В края на март тази година НКЖИ подписа договор за възстановяване на поддръжката на специализираната комуникационна система в железопътния сектор.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Един от входовете на Пловдив е блокиран, мислете обходи
10:00 / 11.08.2025
Сигнал: Кондукторът ме опипа
08:20 / 11.08.2025
Ремонтът на Голямоконарско шосе напредва
08:10 / 11.08.2025
Нова организация на движение по булевард в Пловдив
05:45 / 11.08.2025
Няма нова информация за пловдивчанина, изчезнал в Охридското езер...
23:26 / 10.08.2025
Пловдивчани са усетили силния трус
20:38 / 10.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Пълнолунието на 9 август е съдбоносен портал
09:17 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS