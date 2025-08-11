ИЗПРАТИ НОВИНА
Един от входовете на Пловдив е блокиран, мислете обходи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:00Коментари (0)4840
© Plovdiv24.bg
Читателка на Plovdiv24.bg се свърза с нас, за да съобщи за много сериозен проблем. Става въпрос за изключително големите аздръствания, които се получават ежедневно при влизане в Пловдив откъм Скутаре:

Добър ден! Изпращам Ви видео с трафика на околовръстното в посока Пловдив от с. Скутаре. Видно е откъде започва задръстването, но полицаи, регулиращи движението, няма.

За всички е ясно, че ремонтът на "Рогошко шосе" е належащ, но не разбирам защо никой не взима мерки за нормалното придвижване и безопасността на хората. Дори не искам да си помислям какво ще се случи след 15 септември, след като повече хора ще трябва ежедневно да превозват децата си на училище и детска градина в Пловдив. 



