|Един от входовете на Пловдив е блокиран, мислете обходи
Добър ден! Изпращам Ви видео с трафика на околовръстното в посока Пловдив от с. Скутаре. Видно е откъде започва задръстването, но полицаи, регулиращи движението, няма.
За всички е ясно, че ремонтът на "Рогошко шосе" е належащ, но не разбирам защо никой не взима мерки за нормалното придвижване и безопасността на хората. Дори не искам да си помислям какво ще се случи след 15 септември, след като повече хора ще трябва ежедневно да превозват децата си на училище и детска градина в Пловдив.
Сигнал: Кондукторът ме опипа
08:20 / 11.08.2025
Ремонтът на Голямоконарско шосе напредва
08:10 / 11.08.2025
Нова организация на движение по булевард в Пловдив
05:45 / 11.08.2025
Няма нова информация за пловдивчанина, изчезнал в Охридското езер...
23:26 / 10.08.2025
Пловдивчани са усетили силния трус
20:38 / 10.08.2025
Бургазлийка от Стария град: Това е истински срам
18:40 / 10.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Пълнолунието на 9 август е съдбоносен портал
09:17 / 09.08.2025
