|Сигнал: Кондукторът ме опипа
“Пиша ви, за да се оплача публично от отвратително поведение на кондуктор в градски автобус номер 24 спрямо моята приятелка, около 07:40.
Сутринта тя ми писа, че за пореден път въпросният не я е таксувал и ѝ отстъпвал мястото си в автобуса. Тя пътува всеки ден около 7:30 по тази линия и се качва от спирката "срещу Белия дом".
Първоначално се зачудихме, но не му обърнахме внимание. Малко след това ми пише разтревожено, че той я е опипал и се е опитал да я целуне по бузата, извършвайки по този начин сексуално посегателство срещу нея. Тя е слязла две спирки по-рано, за да избегне повторен акт.
След разговор по телефона за оплаквания на автобусните линии ѝ бе казано единствено, че “лицето ще бъде предупредено", без повече информация.
Момичето описва мъжа като мургав, с черна коса и риза. По думите ѝ той говори малко български и с лек акцент.
