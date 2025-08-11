Сигнал: Кондукторът ме опипа

© Plovdiv24.bg Младо момиче твърди, че е било опипано от кондуктор в автобус по линия 24. Случаят е от 4 август около около 07:40 сутринта. Нейна приятелка е изпратила сигнал до редакцията на Plovdiv24.bg.



“Пиша ви, за да се оплача публично от отвратително поведение на кондуктор в градски автобус номер 24 спрямо моята приятелка, около 07:40.



Сутринта тя ми писа, че за пореден път въпросният не я е таксувал и ѝ отстъпвал мястото си в автобуса. Тя пътува всеки ден около 7:30 по тази линия и се качва от спирката "срещу Белия дом".



Първоначално се зачудихме, но не му обърнахме внимание. Малко след това ми пише разтревожено, че той я е опипал и се е опитал да я целуне по бузата, извършвайки по този начин сексуално посегателство срещу нея. Тя е слязла две спирки по-рано, за да избегне повторен акт.



След разговор по телефона за оплаквания на автобусните линии ѝ бе казано единствено, че “лицето ще бъде предупредено", без повече информация.



Момичето описва мъжа като мургав, с черна коса и риза. По думите ѝ той говори малко български и с лек акцент.