|Проститутките в Пловдив също обявиха две тарифи
Средно цените за София за един час секс са между 150 лв. (€76,69) и 200 лв. (€102.26), докато в Пловдив, Варна и Бургас все още може да се намерят жрици на цени от 100 лв. (€51,13) за час.
Очевидно упражняващите най-древния занаят у нас освен че са красиви, са и достатъчно интелигентни, познават добре законите и ги спазват.
Актуализирането на цените на проститутките показва, че са запознати добре с изискванията на Закона за въвеждане на еврото от 8 август в България, който задължава всички цени и такси вече да бъдат обозначавани и етикетирани с двойна цена - в лева и в евро. Този период на двойно обозначаване ще обхване 11 месеца, до 30 юни 2026 г., когато ще останат само цените в евро, предава вестник "Телеграф".
Реално платените мацки нямат пречка да получават и сега директни плащания в евро. Причината е, че те работят без касови апарати, тъй като у нас още от зората на демокрацията продължава да липсва закон за проституцията. Така освен че трудовата им дейност се води нелегална, работещите момичета не плащат данъци, не се осигуряват за пенсия и не получават облекчения при майчинство.
