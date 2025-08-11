ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Проститутките в Пловдив също обявиха две тарифи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:41Коментари (0)1661
©
Проститутките също спазват Закона за въвеждане на еврото у нас и актуализираха цените в обявите си. Във всички актуални сайтове за обяви, както и в затворени социални групи, компаньонките са с две тарифи.

Средно цените за София за един час секс са между 150 лв. (€76,69) и 200 лв. (€102.26), докато в Пловдив, Варна и Бургас все още може да се намерят жрици на цени от 100 лв. (€51,13) за час.

Очевидно упражняващите най-древния занаят у нас освен че са красиви, са и достатъчно интелигентни, познават добре законите и ги спазват.

Актуализирането на цените на проститутките показва, че са запознати добре с изискванията на Закона за въвеждане на еврото от 8 август в България, който задължава всички цени и такси вече да бъдат обозначавани и етикетирани с двойна цена - в лева и в евро. Този период на двойно обозначаване ще обхване 11 месеца, до 30 юни 2026 г., когато ще останат само цените в евро, предава вестник "Телеграф".

Реално платените мацки нямат пречка да получават и сега директни плащания в евро. Причината е, че те работят без касови апарати, тъй като у нас още от зората на демокрацията продължава да липсва закон за проституцията. Така освен че трудовата им дейност се води нелегална, работещите момичета не плащат данъци, не се осигуряват за пенсия и не получават облекчения при майчинство.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
МВР Пловдив: Пътничка е загиналата край Бачково, други трима са т...
12:29 / 11.08.2025
Момченце от Пловдив пострада в Слънчев бряг
13:04 / 11.08.2025
Гарата в Пловдив вече има безплатен интернет
11:53 / 11.08.2025
Среднощен екшън с участието и на патрулки завърши с катастрофа
11:47 / 11.08.2025
Един от входовете на Пловдив е блокиран, мислете обходи
10:00 / 11.08.2025
Сигнал: Кондукторът ме опипа
08:20 / 11.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лято 2025
Първа лига сезон 2025/26
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Затвориха пътя Асеновград - Смолян, пострадалите са четирима
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: