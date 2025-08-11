ЗАРЕЖДАНЕ...
|Момченце от Пловдив пострада в Слънчев бряг
Това съобщиха от пресцентъра на министерството на вътрешните работи в Бургас. Детето е получило охлузни рани по десния крак и главата. То е прегледано в болница и е освободено за домашно лечение.
Проститутките в Пловдив също обявиха две тарифи
12:41 / 11.08.2025
МВР Пловдив: Пътничка е загиналата край Бачково, други трима са т...
12:29 / 11.08.2025
Гарата в Пловдив вече има безплатен интернет
11:53 / 11.08.2025
Среднощен екшън с участието и на патрулки завърши с катастрофа
11:47 / 11.08.2025
Един от входовете на Пловдив е блокиран, мислете обходи
10:00 / 11.08.2025
Сигнал: Кондукторът ме опипа
08:20 / 11.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Пълнолунието на 9 август е съдбоносен портал
09:17 / 09.08.2025
