Момченце от Пловдив пострада в Слънчев бряг
Автор: Иван Сотиров 13:04
©
В събота около 14:50 часа в района на кръстовището до хотел "Феникс“ в Слънчев бряг тротинетка, управлявана от 18-годишен младеж от Симеоновград, поради движение с несъобразена с конкретните пътни условия скорост е блъснала шестгодишно момченце от Пловдив.

Това съобщиха от пресцентъра на министерството на вътрешните работи в Бургас. Детето е получило охлузни рани по десния крак и главата. То е прегледано в болница и е освободено за домашно лечение.


