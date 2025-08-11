Момченце от Пловдив пострада в Слънчев бряг

© В събота около 14:50 часа в района на кръстовището до хотел "Феникс“ в Слънчев бряг тротинетка, управлявана от 18-годишен младеж от Симеоновград, поради движение с несъобразена с конкретните пътни условия скорост е блъснала шестгодишно момченце от Пловдив.



Това съобщиха от пресцентъра на министерството на вътрешните работи в Бургас. Детето е получило охлузни рани по десния крак и главата. То е прегледано в болница и е освободено за домашно лечение.