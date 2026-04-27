Сериозна паразитна напаст атакува пловдивчани в последните топли дни. Читатели се свързаха с редакцията ни, за да споделят, че почти при всяка разходка намират кърлежи или в домашните си любимци, или по самите себе си.

След посещение на пловдивския парк "Лаута" пловдивчанка е открила кръвосмучещата гадина да лази по дете ѝ. Тя сподели, че то е играло на една от детските площадки, както и на атракциите - "Къщата на Баба Яга" и на "Паяжината". По думите на жената това е недопустимо. В разговора си с репортер на Plovdiv24.bg тя отбеляза,че тревите в парка, а и в района са изключително високи.

Заради последните дъждове те избуяха на сериозна височина, а това възпрепятства и третирането им с препарати.

Сигналите не спират дотук. Друг жител на града разказа, че е забелязал кърлеж върху дрехите си, докато е почивал на пейка. Високата растителност в междублоковите пространства и парковете не само е убежище за паразитите, но и сериозно възпрепятства ефективното третиране с препарати, тъй като пръскането изисква ниско окосена трева.

Припомняме, че домашните любимци също са доста застрашени, затова тяхното обезпаразитяване е от особена важност.

Надяваме се след нашата статия кметът Костадин Димитров да разпореди не само за окосяването на тревата в целия град, но и спешното ѝ третиране срещу опасните паразити.