|Пловдив събира топ специалисти по туберкулоза
На събитието ще бъдат представени актуални данни за заболяването в България. Ще се обсъждат Наредбата за туберкулоза, диагностиката и профилактиката на заболяването. Специално внимание ще се обърне на нуждите и предизвикателствата на бежанците в областта на здравеопазването, мониторинга при ХИВ инфектираните, туберкулозата сред децата. Модератор на срещата е проф. д-р Владимир Ходжев, дм, УМБАЛ "Св. Георги". Медицинският форум ще се проведе от 27 до 29 ноември в "Гранд Хотел Пловдив".
Туберкулозата е една от 10-те водещи причини за смъртност в световен мащаб и представлява заплаха за общественото здраве. Според годишния доклад на СЗО за болестта миналата година 1,23 милиона души са починали от бактериалното заболяване. При навременно откриване заболяването подлежи на лечение, обясняват лекари специалисти по белодробни болести.
