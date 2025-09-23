ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдив става златната столица на България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:22Коментари (0)184
©
На 4 октомври Пловдив ще се превърне в златната столица на България с откриването на "Пазител на стойност“ – първия музей за инвестиционно злато у нас, проект на Tavex и Макс Баклаян.

В чест на събитието за първи път в България пристигат World Gold Council – най-влиятелната глобална организация в света на златото, както и най-големите световни рафинерии и монетни дворове – Valcambi, Royal Mint, Argor-Heraeus, Nadir и Austrian Mint. Те ще бъдат представени със свои щандове под специална шатра пред музея, където жителите и гостите на Пловдив ще могат да се срещнат с тях, да разгледат продуктите им и да се потопят в техния свят.

"Пазител на стойност“ е първият музей за инвестиционно злато в България – проект с образователна мисия, която цели да повиши финансовата култура у нас. Той кани посетителите на пътуване, което започва от звездния прах преди милиарди години и стига до банкнотите, които използваме всеки ден.

Експозицията проследява историята на парите и тяхната връзка със златото – от първите златни монети, през възхода и падението на империи, до момента, в който се случва нещо революционно, което завинаги променя парите, които познаваме и ползваме в ежедневието си.

"Пазител на стойност“ не е урок по икономика, а преживяване. Посетителите ще могат да сравнят стойността на продукти от 90-те с цените днес, ще "платят“ със сол, каурови миди или ранни монети и ще открият колко трудно е било да се търгува без обща мярка за стойност.

Това е изложба за всеки, който се е питал:

Какво всъщност са парите?

Защо губят стойността си?

И как можем да я съхраним в един постоянно променящ се свят?

Макс Баклаян споделя:

"Създадохме "Пазител на стойност“, за да дадем на хората различен поглед към историята на парите и тяхната връзка със златото. Това е място, където миналото оживява чрез редки експонати и интерактивни преживявания, а посетителите сами могат да открият защо златото винаги е било и ще бъде символ на стойност. Нашата цел е не просто да покажем предмети, а да вдъхновим хората да мислят за бъдещето си по-осъзнато.“

Кога: 4 октомври, 10:00 ч.

Къде: Пловдив, ул. "Княз Александър I", 2 – на главната улица до Джумаята

Вход свободен – след откриването музеят ще бъде отворен за посетители всеки ден от 9:00 до 21:00.







