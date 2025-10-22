ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдив ще има нов огромен парк, ето къде
Новият парк ще се намира между бул. "Цар Симеон“, ул. "Съединение“ и ул. "Александър Терзиев“. В терена вече се издига паметникът на Кан Крум, а съществуващите детски площадки и въжена линия ще бъдат запазени и интегрирани в общия проект. Пространството ще включва нови зони за отдих, спортни площадки, кътове за деца и домашни любимци, както и водна площ с амфитеатрална структура и многофункционална открита сцена.
Предвижда се изграждането на открита сцена с обслужваща сграда и амфитеатрална трибуна с 194 седящи места, три водни площи с общ обем над 1400 куб. метра и автоматизирана поливна система, използваща вода от два сондажни кладенеца. Озеленяването ще обхване над 65% от терена – повече от 50 декара тревни площи, близо 900 дървета и над 20 000 храста. Засадените видове ще бъдат подбрани така, че да създадат разнообразна и устойчива екосистема – чинар, летен дъб, клен, явор, магнолия и японски клен.
Парковият комплекс ще разполага с три паркинга със 109 места, включително седем за хора с увреждания, нова алея за пешеходци и джогинг, обществен санитарен възел и видеонаблюдение с 171 камери. Осветлението ще бъде изцяло LED, а архитектурата на сградите ще следва природни форми, вписани в ландшафта чрез комбинация от клинкер, минерална мазилка и видим бетон.
"Пловдив от години очаква подобен проект. Създаваме не просто парк, а място за общуване, спорт и почивка, където хората ще се чувстват част от една модерна и зелена общност. 97% от средствата за реализацията са безвъзмездно финансирани, което показва, че когато има добра визия и екипна работа, резултатите идват,“ коментира заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков.
Срокът за изпълнение на проекта е 540 дни след избор на изпълнител.
Проектът "Кан Крум“ е част от визията на Община Пловдив за устойчиво развитие и подобряване на градската среда по линия на Програмата "Развитие на регионите“ 2021–2027 и ще се превърне в един от символите на модерния, зелен и социално ангажиран Пловдив.
