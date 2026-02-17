Пловдив ще е домакин на уникално събитие, което България не е виждала досега

© Пловдив ще стане домакин на уникално събитие, което България не е виждала досега. На 23 февруари Епископската базилика на Филипопол ще отвори врати за първата изложба на съвременното космическо изкуство в страната.



Посетителите ще могат да видят произведения от пионерите на космическото изкуство, сред които Едуардо Кац и Артър Уудс, както и творби на артисти, които са изпращали свои произведения на Международната космическа станция. Изложбата ще включва визуални принтове, аудио инсталации и 3D скулптури - формати, създадени специално за космоса или вдъхновени от него.



Една от звездите на събитието е “Книга за Луната" - миниатюрно издание с размер 1 см³, което скоро ще напусне Земята като капсула на времето в рамките на мисията “Грифин-1" на Астробиотик. Световната премиера на книгата ще се състои в Пловдив с втория резервен екземпляр на изданието, създаден през 2025 г.



Официалното откриване е на 23 февруари от 18:00 ч., а входът за посетители е свободен.



Събитието задава един въпрос: Как Луната вижда Земята и предлага уникален поглед към света през очите на космическото изкуство.