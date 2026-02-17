ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдив ще е домакин на уникално събитие, което България не е виждала досега
Посетителите ще могат да видят произведения от пионерите на космическото изкуство, сред които Едуардо Кац и Артър Уудс, както и творби на артисти, които са изпращали свои произведения на Международната космическа станция. Изложбата ще включва визуални принтове, аудио инсталации и 3D скулптури - формати, създадени специално за космоса или вдъхновени от него.
Една от звездите на събитието е “Книга за Луната" - миниатюрно издание с размер 1 см³, което скоро ще напусне Земята като капсула на времето в рамките на мисията “Грифин-1" на Астробиотик. Световната премиера на книгата ще се състои в Пловдив с втория резервен екземпляр на изданието, създаден през 2025 г.
Официалното откриване е на 23 февруари от 18:00 ч., а входът за посетители е свободен.
Събитието задава един въпрос: Как Луната вижда Земята и предлага уникален поглед към света през очите на космическото изкуство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Българи от Турция движат имотния бум в Пловдив, 18 064 сделки пра...
10:46 / 17.02.2026
Нов ритейл парк отвори врати в Пловдив
10:20 / 17.02.2026
Не позволиха на фирма в Пловдив да гори трици и изрезки от мебелн...
09:22 / 17.02.2026
Полиция влезе в "Столипиново" и "Шекер махала"
08:34 / 17.02.2026
АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026 превръщат Пловдив в център на агросек...
07:00 / 17.02.2026
Пловдивчанин остана без колата си заради тежко нарушение на закон...
20:23 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
09:18 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS