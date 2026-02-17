ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдив ще е домакин на уникално събитие, което България не е виждала досега
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:09Коментари (0)712
©
Пловдив ще стане домакин на уникално събитие, което България не е виждала досега. На 23 февруари Епископската базилика на Филипопол ще отвори врати за първата изложба на съвременното космическо изкуство в страната.

Посетителите ще могат да видят произведения от пионерите на космическото изкуство, сред които Едуардо Кац и Артър Уудс, както и творби на артисти, които са изпращали свои произведения на Международната космическа станция. Изложбата ще включва визуални принтове, аудио инсталации и 3D скулптури - формати, създадени специално за космоса или вдъхновени от него.

Една от звездите на събитието е “Книга за Луната" - миниатюрно издание с размер 1 см³, което скоро ще напусне Земята като капсула на времето в рамките на мисията “Грифин-1" на Астробиотик. Световната премиера на книгата ще се състои в Пловдив с втория резервен екземпляр на изданието, създаден през 2025 г.

Официалното откриване е на 23 февруари от 18:00 ч., а входът за посетители е свободен.

Събитието задава един въпрос: Как Луната вижда Земята и предлага уникален поглед към света през очите на космическото изкуство.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Българи от Турция движат имотния бум в Пловдив, 18 064 сделки пра...
10:46 / 17.02.2026
Нов ритейл парк отвори врати в Пловдив
10:20 / 17.02.2026
Не позволиха на фирма в Пловдив да гори трици и изрезки от мебелн...
09:22 / 17.02.2026
Полиция влезе в "Столипиново" и "Шекер махала"
08:34 / 17.02.2026
АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026 превръщат Пловдив в център на агросек...
07:00 / 17.02.2026
Пловдивчанин остана без колата си заради тежко нарушение на закон...
20:23 / 16.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
11:52 / 15.02.2026
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
09:12 / 15.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
08:20 / 15.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
09:18 / 16.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ДЮШ на Марица
Зима 2025/2026 г.
Смъртни случаи в България заради фентанил
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: