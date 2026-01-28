Пловдив се прекланя пред жертвите на комунистическия режим

© На 1 февруари 2026 г., неделя, в 11.00 часа, пред паметника "Свидетелят“ на площад "Стефан Стамболов" пловдивчани ще почетат паметта на хилядите знайни и незнайни жертви, загинали в борбата срещу терора на тоталитарната власт.



По инициатива на "Съюз на репресираните от комунистическия терор“ - Пловдив с председател Атанас Узунов, всяка година на този ден се провежда възпоменателно събитие, а с Решение № 461, взето с Протокол № 20 от 18.12.2025 на Общински съвет – Пловдив, 1-ви февруари - Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим, стана част от Календара на културните събития на община Пловдив за 2026 година.



Решението за обявяване на 1 февруари за Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим е взето от Министерския съвет на Република България на 19 януари 2011 г. по предложение на президентите Желю Желев (1990–1997) и Петър Стоянов (1997–2002). В официалния документ на правителството датата е определена като: "Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим“.



Изборът на 1 февруари не е случаен. На този ден през 1945 г. Първи и Втори състав на т.нар. Народен съд произнасят смъртните присъди на регентите, 22-ма министри, 67 депутати от XXV Народно събрание, съветници на царя и висши военни. Присъдите са изпълнени същата нощ. Официалното честване има за цел да съхрани паметта за репресираните и да даде гласност на събитията, които десетилетия наред са били премълчавани или изкривявани. С това решение България се присъединява към европейската практика за почитане на жертвите на тоталитарните системи през XX век.



Слово пред паметника "Свидетелят“ в Пловдив ще произнесе арх. Илко Николов, водещ ще е актьорът от Драматичен театър Пловдив – Симеон Алексиев.



Церемонията включва и полагане на венци и цветя. Паметникът е дело на скулптора Георги Иванов (Жорж Трак) и е издигнат през 2005 г.