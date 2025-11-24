ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдив се представи на едно от най-значимите туристически изложения в Полша
Първият ден от събитието е с фокус към професионалистите от туристическия бранш. В рамките на това време се провеждат B2B срещи и презентации, насочени към туроператори, туристически агенти, представители на компании, организиращи инсентив пътувания, бизнес туризъм и доставчици на услуги. През останалите дни изложението е достъпно и за широката публика.
На информационния щанд на община Пловдив се презентират възможностите за културно-исторически и винен туризъм. Полските пътешественици проявяват интерес и към кратки пътувания за уикенд и винени турове. Посетителите проявяват засилен интерес към индивидуалните форми на пътуване и възможността да се комбинират различни активности. Основни фактори, определящи избора на пътешествие, са чистотата на околната среда и местата за настаняване, качественото обслужване и сигурността на дестинацията.
Н. Пр. Маргарита Ганева – извънреден и пълномощен посланик на България в Полша и Николай Костов, ръководител на Националното туристическо представителство при Посолството на България във Варшава поздравиха участниците и посетителите на изложението.
В разговор с Юлиана Йорданова, директор на дирекция "Туризъм" на община Пловдив, бяха обсъдени възможностите за задълбочаване и конструктивно развитие на отношенията, касаещи туризма между побратимените градове Познан и Пловдив. Обсъдена бе възможността за откриване на редовна авиолиния Варшава - Пловдив.
Зам.- министърът на туризма Ирена Георгиева също поздрави участниците във формата и подчерта, че съществува потенциал за допълнително развитие на отношенията между двете страни на европейско ниво. На щанда на Пловдив тя получи информация за планираните дейности и събития през предстоящата година. Внимание беше отделено и на работата по създаването на визуалната и вербална бранд идентичност на града.
Активното участие на община Пловдив в подобни форуми е израз на целенасочена политика и ангажимент за стратегическо сътрудничество с ключови държави и за по-силно присъствие на града на пазари от Централна и Източна Европа. С тези целенасочени действия Пловдив продължава да укрепва позициите си като устойчива и разпознаваема туристическа дестинация.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив задържаха мъж, задигнал велосипед на стойност 1200 лева...
22:57 / 24.11.2025
МВР Пловдив съобщи за два инцидента с мотористи без други участни...
21:40 / 24.11.2025
Внезапно е починал Красимир Ангелов
20:23 / 24.11.2025
Пловдивчанин към кмета: Направете светофарите да мигат!
20:16 / 24.11.2025
Четири момчета пребиха жестоко мъж в Пловдив
19:30 / 24.11.2025
В Пловдив стартира изграждането на Център за компетентност за над...
18:45 / 24.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
В момента ходи във Вечерно училище и е 10-ти клас
20:42 / 23.11.2025
Нова звездна двойка се роди в България
19:04 / 23.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS