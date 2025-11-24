Пловдив се представи на едно от най-значимите туристически изложения в Полша

© Пловдив се представя на едно от най-значимите събития, свързани с туристическата индустрия в Полша - ITTF Warsaw, 2025. Изложението се провежда от 21 до 23 ноември в емблематичния Дворец на културата и науката във Варшава. Форумът, създаден в сътрудничество с най-важните полски институции и браншови организации, се провежда за трета поредна година и има амбицията да се утвърди като един от водещите в туристическата индустрия в Европа. България се представя на щанд от 300 м2 на Министерство на туризма, където присъстват още 26 съизложители - представители на туроператори, хотелски вериги и общини.



Първият ден от събитието е с фокус към професионалистите от туристическия бранш. В рамките на това време се провеждат B2B срещи и презентации, насочени към туроператори, туристически агенти, представители на компании, организиращи инсентив пътувания, бизнес туризъм и доставчици на услуги. През останалите дни изложението е достъпно и за широката публика.



На информационния щанд на община Пловдив се презентират възможностите за културно-исторически и винен туризъм. Полските пътешественици проявяват интерес и към кратки пътувания за уикенд и винени турове. Посетителите проявяват засилен интерес към индивидуалните форми на пътуване и възможността да се комбинират различни активности. Основни фактори, определящи избора на пътешествие, са чистотата на околната среда и местата за настаняване, качественото обслужване и сигурността на дестинацията.



Н. Пр. Маргарита Ганева – извънреден и пълномощен посланик на България в Полша и Николай Костов, ръководител на Националното туристическо представителство при Посолството на България във Варшава поздравиха участниците и посетителите на изложението.



В разговор с Юлиана Йорданова, директор на дирекция "Туризъм" на община Пловдив, бяха обсъдени възможностите за задълбочаване и конструктивно развитие на отношенията, касаещи туризма между побратимените градове Познан и Пловдив. Обсъдена бе възможността за откриване на редовна авиолиния Варшава - Пловдив.



Зам.- министърът на туризма Ирена Георгиева също поздрави участниците във формата и подчерта, че съществува потенциал за допълнително развитие на отношенията между двете страни на европейско ниво. На щанда на Пловдив тя получи информация за планираните дейности и събития през предстоящата година. Внимание беше отделено и на работата по създаването на визуалната и вербална бранд идентичност на града.



Активното участие на община Пловдив в подобни форуми е израз на целенасочена политика и ангажимент за стратегическо сътрудничество с ключови държави и за по-силно присъствие на града на пазари от Централна и Източна Европа. С тези целенасочени действия Пловдив продължава да укрепва позициите си като устойчива и разпознаваема туристическа дестинация.