Община Пловдив обяви обществена поръчка за организиране и провеждане на празничен концерт за посрещане на Новата 2027 година. Традиционно събитието ще събере пловдивчани и гости на града на площад "Стефан Стамболов" в новогодишната нощ с някои от най-популярните български изпълнители, информира Plovdiv24.bg.

Предвижда се празничната програма да започне в 22:00 ч. на 31 декември 2026 г. и да продължи до 01:30 ч. на първия ден от новата 2027 година.

Прогнозната стойност за организирането на събитието е 127 000 евро с ДДС. Сумата е за осигуряването на целия комплекс от дейности по провеждането на новогодишната нощ.

Всички желаещи да подадат своите оферти или заявления за участие трябва да го направят в срок до 11 май.

Предметът на поръчката включва конкретни изисквания за участниците на сцената. Програмата трябва да включва рок легендите от БТР, група D2 със солист Дичо, хитовия дует Молец, както и мащабно участие на пловдивския Фолклорен ансамбъл "Тракия“ с минимум 25 артисти. За доброто настроение на публиката като водещ е посочен Деян Славчев - Део. От общината уточняват, че поръчката не е разделена на позиции, за да се гарантира по-добра координация и по-ефективно управление на разходите. Вече са изпратени покани до няколко фирми, сред които "Ъпър Лимит“ ЕООД, "Класик Стейдж Ентъртейнмънт“ ЕООД и "Мюзик Сървиз“ ЕООД.

Възложител на процедурата е заместник-кметът по "Култура, археология и туризъм“ - Пламен Панов.