ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдив се готви да посрещне изключително културно събитие
Изложбата, организирана от Народна библиотека "Иван Вазов“ – Пловдив в партньорство с Община Пловдив, е своеобразен поклон пред творчеството на легендарната "пловдивска петорка“: Георги Божилов – Слона (1935 – 2001), Димитър Киров (1935 – 2008), Йоан Левиев (1934 – 1994), Енчо Пиронков (1932 – 2025) и Христо Стефанов (1931 – 2013). Познати като "великолепните“ и двигатели на артистичното "размразяване“ през 60-те и 70-те години, те оставиха трайна следа като "школа“ от бохеми и революционери, които промениха лицето на изкуството отвъд официалната доктрина.
Куратор на изложбата е Светлана Куюмджиева. Автори на графичния и изложбения дизайн са Никол Дечева и Красимир Ставрев – Студио "Пункт“.
Това събитие, което отбелязва 90-годишнините на Георги Божилов – Слона и Димитър Киров, както и паметта на Енчо Пиронков, хвърля нова светлина върху петимата майстори. Те ще бъдат представени не само като кавалетни живописци, но и в значимата им роля на монументалисти. За първи път пред публика ще бъде показана част от оригиналната колекция с проекти за монументални произведения, съхранявана във фонда на Народна библиотека "Иван Вазов“. Тези скици и проекти разкриват как "петорката“ е извела монументалните изкуства от рамките на простата архитектурна декорация към по-смели решения, създавайки явлението "кавалетизация“ и превръщайки Пловдив в център на този вид изкуство. Тяхното творческо виждане, тежко като "слонска стъпка“ и красиво, остава ключово за градската среда на Пловдив и до днес.
За допълване на разказа са включени и творби на учителите им Михаил Лютов, Иван Топалов и Георги Богданов, както и гостуваща оригинална рисунка на Ренато Гутузо – ключов образец за пловдивските артисти.
Произведенията в изложбата са от колекциите на Народна библиотека "Иван Вазов“ – Пловдив, Градска художествена галерия – Пловдив, Музей на Националната художествена академия – София, Художествена галерия "Христо Цокев“ – Габрово, Художествена галерия "Димитър Добрович“ – Сливен, Художествена галерия – Стражица, Художествена галерия "Никола Маринов“ – Търговище, "Дом на изкуствата“ – Смолян, колекция на "Димитър Киров“, колекция "Ваня и Георги Зъбчеви“ и други частни колекции.
Екипът, създал изложбата изказва дълбоки благодарности на наследниците на художниците, които предоставиха скици и снимки от личните си архиви, позволявайки по-пълен поглед към живота и работата на петимата. Проектът се осъществява с финансиране от община Пловдив след спечелен конкурс от Народна библиотека "Иван Вазов“ – Пловдив за концепция.
"МОНУМЕНТАЛНИТЕ“ очаква своите първи посетители тази вечер, а експозицията ще бъде отворена за разглеждане до 11 януари 2026 г.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Докараха в съда насилниците от "Столипиново", пребили мъж заради ...
11:50 / 13.11.2025
Полицаи от Шесто спипаха жителка на "Столипиново"
11:36 / 13.11.2025
БМВ помля ограда в Пловдив
10:09 / 13.11.2025
Бившият шеф на митницата в Пловдив: Имаше полицаи с тежко въоръже...
09:30 / 13.11.2025
Интересно предложение за два свободни общински терена в сърцето н...
09:12 / 13.11.2025
Пловдив се похвали с иновация, която във Варна е факт от години
09:55 / 13.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Цитиридис се натрови
10:18 / 11.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS