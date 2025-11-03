© виж галерията Пловдив бе отличен с две награди в Националната кампания "Чудесата на България", посветена на опазването и популяризирането на културно-историческото наследство на страната. Регионалният природонаучен музей в Пловдив бе удостоен с награда в категорията "Памет" (за музеи), а Епископската базилика на Филипопол получи награда в категорията "Атракция на България“.



Престижните отличия бяха връчени по време на спектакъл - церемония "България - страна на Чудесата" на сцената на Народен театър "Иван Вазов" в София, в Деня на народните будители. Над 800 души – министри, депутати, дипломати, кметове, представители на научния, творческия и артистичния елит и членове на Младежка академия "Чудесата на България, преживяха едно вълнуващо пътешествие на българския дух през вековете.



Годишните отличия "Чудесата на България" се присъждат от 15 години. Те са признание както за историците и археолозите, които разкриват Чудесата на България, така и за кметовете, които ги стопанисват, музеите, които ги експонират, и бизнеса, който създава маршрути за културно-исторически туризъм.



Тази година, юбилейна за организаторите, наградите в категориите "Чудо на България за последните 15 години" (за археологическо откритие), "Атракция на България" за последните 15 години (за културно-исторически обект, превърнал се в туристическа атракция), "Дестинация на България" и "Памет" (за музеи, библиотеки и читалища), бяха връчени от вицепремиера Гроздан Караджов, зам.-председателя на НС Драгомир Стойнев, зам.-министрите на културата и на туризма Тодор Чобанов и Ирена Георгиева, председателя на обществения съвет на Общество "Културно наследство“ Искра Михайлова, съветника по култура на премиера Росен Желязков – Вежди Рашидов, посланика на Кралство Мароко Н.Пр. Закия ел Мидауи и вицепрезидента на Европа Ностра Греъм Бел, който дойде в България специално за церемонията.



"За мен е огромна чест да получа тази награда. Тя е резултат от многогодишен труд. Заедно успяхме да създадем едно от чудесата на България. От 18 000 лева собствен приход преди ремонта през 2015 г., тази година ще достигнем приход от близо 900 000 лева. Това са милиони детски усмивки и стотици доволни родители. Изказвам огромна благодарност на Славка Бозукова, председател на Общество "Културно наследство“ и български представител на Европа Ностра, за организирането на този форум и за цялостното популяризиране на културното наследство на България.



С тази награда и постигнатите резултати бих искал да покажа, че всичко е възможно, стига да имаме една добра цел и да направим всичко възможно, за да я постигнем. Винаги можем да намерим хиляди причини, за да не изпълним целта си, но някъде там има една, която ще ни даде възможност да я осъществим. Просто я намерете“, коментира директорът на Природонаучния музей в Пловдив гл. ас. д-р Огнян Тодоров. Наградата му бе връчена от Н.Пр. г-жа Закия ел Мидауи, посланик на Кралство Мароко в България.



Събитието се организира от Общество "Културно наследство“, което е българският представител на европейската организация за опазване на културното наследство Европа Ностра, в партньорство с НТ "Иван Вазов“, с подкрепата на Министерство на културата и медийното партньорство на "Стандарт“ и БНТ. Спектакълът "България – страна на Чудесата“ ще бъде излъчен по БНТ на 8 ноември 2025 г.