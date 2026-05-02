Община Пловдив започва процедура по принудително отчуждаване на идеална част от знаков имот, разположен в сърцето на Стария град. Теренът, намиращ се на ул. "Четвърти януари“ №5, е предвиден за реализирането на общински обект "Археология, зеленина и открит театър“.

Решението е взето в съответствие с Годишната програма за управление на общинската собственост, информира Plovdiv24.bg. Общината вече притежава 2/3 от имота, а настоящата заповед касае останалата 1/3, която е собственост на наследници на стари пловдивски фамилии.

Общата площ на парцела е 376 кв.м. Според плановете на "Старинна градска част“, теренът попада изцяло в зона за археологически проучвания и озеленяване. Процедурата се основава на подробен устройствен план (ПУП), одобрен още през 2000 година, който отрежда мястото за обществени нужди и културни обекти.

За отчуждаваната 1/3 идеална част от имота е определено равностойно парично обезщетение в общ размер на 46 523,35 лв. Сумата е изчислена на база пазарна оценка от независим оценител, като тя е значително по-висока от данъчната оценка на обекта. Средствата ще бъдат разпределени между четирима наследници на фамилиите.

Обезщетенията ще бъдат изплатени чрез банков превод след влизане в сила на заповедта или след евентуално съдебно решение, ако собствениците решат да обжалват. Новите археологически площи са част от дългосрочната стратегия на града за разкриване на богатото културно наследство в архитектурния резерват.