Пловдив получава дарение от 955 кв. м за нова улица

© Община Пловдив приема дарение на имот за изграждане на второстепенна улица. Това става ясно от внесено предложението до общинските съветници, информира Plovdiv24.bg. Договорът за дарение ще бъде сключен между общината и фирма “Пловдив риъл истейт" ЕООД за поземлен имот от 955 кв. м. в район “Северен" ул. “Брезовско шосе".



16 253 € е данъчната оценка на имота, който е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти. Теренът вече е отреден и е с право на преминаване, върху него няма наложени тежести или възбрани.



Дали дарението ще се реализира на практика ще стане ясно след гласуването от страна на общинските съветници на Пловдив на следващата сесия на 29 януари.