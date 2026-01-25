ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдив получава дарение от 955 кв. м за нова улица
16 253 € е данъчната оценка на имота, който е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти. Теренът вече е отреден и е с право на преминаване, върху него няма наложени тежести или възбрани.
Дали дарението ще се реализира на практика ще стане ясно след гласуването от страна на общинските съветници на Пловдив на следващата сесия на 29 януари.
