|Пловдив почете 178 години от рождението на Христо Ботев
В ритуала участваха почетни формирования от пловдивския гарнизон – военен духов оркестър, представителен взвод, венценосци, представители на комитетите "Родолюбие“, "Традиция“ и "Васил Левски“, членове на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.
Водещият на церемонията - актьорът от Драматичен театър Пловдив Тодор Дърлянов рецитира част от емблематичното стихотворение на Христо Ботев "Майце си“. Слово за делото и живота на великия българин произнесе писателят Недялко Славов.
"Стъписваща е дълбочината на младия ум, той е съвременник на всяко бъдеще време – това е съдбата на гениите. Поезията на Ботев е експлозия и пророчество. Той постигна духовно безсмъртие“ – каза Славов. Постави три важни въпроса за Ботев: кой го застреля, защо е безсмъртен, защо трябва да говорим за него не само в деня на раждането и на смъртта му. И отговори: "Когато си несъвместим с времето – то те прострелва. Ботев е част от българското ДНК. Не трябва да допускаме безпаметство“.
Паметникът на националния герой, гениален поет и публицист, посветил живота и творчеството си на борбата за национална свобода и социална справедливост, беше отрупан с венци и цветя в знак на почит.
