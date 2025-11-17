ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдив отбелязва Деня на християнското семейство
Събитието ще се проведе на 20 ноември, ден преди самия празник, който традиционно се чества на 21 ноември. Шествието ще се предвожда от чудотворната икона на "Света Богородица Йерусалимска“, която е пазителка на семейството и младежта.
Предвижда се то да тръгне точно в 15:00 часа от сградата на районното кметство в "Тракия“. Утвърден е и маршрутът му – множеството ще се отправи по южното платно на бул. "Освобождение“, оттам по западното платно на ул. "Недялка Шилева“, ул. "Съединение“ до ул. "Цар Симеон“, като крайният пункт е храм "Свето Преображение Господне“. Там е подготвена и културна програма, с която да се отбележи големият християнски празник.
В празника ще се включат представители на местната власт, ученици от целия град, деца от подготвителните групи на детските градини, културни институции, общественици, спортни клубове и много граждани.
"Призовавам всички пловдивчани и гости на града, да станат част от това прекрасно събитие. Нека заедно превърнем този ден в един християнски празник на Пловдив“, призова кметът на район "Тракия“ Георги Гатев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Над 120 недоносени бебета обгрижиха в УМБАЛ "Пловдив" от началото...
18:20 / 17.11.2025
Окончателно! Кучето Мауси си отива у дома
17:11 / 17.11.2025
Видна полицайка от Пловдив се пенсионира след 35 години вярна слу...
16:45 / 17.11.2025
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
16:49 / 17.11.2025
Шофьорът, помлял 7 коли в "Изгрев", си призна всичко
13:17 / 17.11.2025
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходц...
12:39 / 17.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS