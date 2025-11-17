Пловдив отбелязва Деня на християнското семейство

© Plovdiv24.bg С мащабно литийно шествие Пловдив ще отбележи големия празник Въведение Богородично, честван още като Ден на християнското семейство. Инициативата е на кмета на район "Тракия“ Георги Гатев и ще се осъществи с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, който лично ще възглави шествието.



Събитието ще се проведе на 20 ноември, ден преди самия празник, който традиционно се чества на 21 ноември. Шествието ще се предвожда от чудотворната икона на "Света Богородица Йерусалимска“, която е пазителка на семейството и младежта.



Предвижда се то да тръгне точно в 15:00 часа от сградата на районното кметство в "Тракия“. Утвърден е и маршрутът му – множеството ще се отправи по южното платно на бул. "Освобождение“, оттам по западното платно на ул. "Недялка Шилева“, ул. "Съединение“ до ул. "Цар Симеон“, като крайният пункт е храм "Свето Преображение Господне“. Там е подготвена и културна програма, с която да се отбележи големият християнски празник.



В празника ще се включат представители на местната власт, ученици от целия град, деца от подготвителните групи на детските градини, културни институции, общественици, спортни клубове и много граждани.



"Призовавам всички пловдивчани и гости на града, да станат част от това прекрасно събитие. Нека заедно превърнем този ден в един християнски празник на Пловдив“, призова кметът на район "Тракия“ Георги Гатев.