ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдив излиза от грипна епидемия, мерките няма да бъдат удължавани
Причинята за налагането на противоепидемичните мерки бе високата заболеваемост. Пациентите с ОРЗ и грипни симптоми достигнаха 225 на 10 000 души население в областта.
Според директора на Регионална здравна инспекция в Пловдив д-р Аргир Аргиров към момента заболеваемостта вече е по-ниска и няма основание за удължаване на грипната епидемия.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 51
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Огромно изгнило дърво се е стоварило върху кола в Пловдив
07:29 / 06.02.2026
В Пловдивско арестуваха шофьор отказал кръвна проба, бил неадеква...
22:05 / 05.02.2026
Арх. Петров се завръща като директор на НИНКН?
16:38 / 05.02.2026
Само 5 години за касапница с трима починали и един тежко ранен
16:32 / 05.02.2026
Кметът на Пловдив отиде при Тръмп на молитвената закуска
15:00 / 05.02.2026
Адвокат: Дано в Пловдив моралът на козметички, фризьорки и масажи...
12:58 / 05.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS