Пловдив излиза от грипна епидемия, мерките няма да бъдат удължавани

© Пловдивска област излиза от грипна епидемия днес, която беше обявена от областният оперативен щаб в Пловдив от 28.01. до 06.02. включително.



Причинята за налагането на противоепидемичните мерки бе високата заболеваемост. Пациентите с ОРЗ и грипни симптоми достигнаха 225 на 10 000 души население в областта.



Според директора на Регионална здравна инспекция в Пловдив д-р Аргир Аргиров към момента заболеваемостта вече е по-ниска и няма основание за удължаване на грипната епидемия.