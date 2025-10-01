Пловдив и Глобалната конференция за винен туризъм - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фейсбук Пловдив ще бъде домакин на значимо международно събитие - деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм. Тя ще се проведе ​на 6 и 7 октомври. Организатори са Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) и Община Пловдив.



Признание за какво е това домакинство и всичко за предстоящата винена конференция ще ни каже зам.- кметът на Пловдив по култура, археология и туризъм Пламен Панов.



Днес ще чуем и едно интересно интервю с талантливата пианиска и композитор Даниела Настева. Наскоро тя издаде дебютния си клип "Сторми“. За своето начало като музикант и за бурята, която бушува в нея, ще ни разкаже самата Даниела.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.