Пловдив е пред грипна ваканция

© Увеличават се болните в Пловдив. 20% от направените проби засичат грип А. Заболеваемостта в момента е почти 150 на 10 000 души, а за обявяване на епидемия стойностите трябва да достигнат 210 на 10 000.



Таня Величкова е една от десетките майки, които чакат на опашка пред кабинетите на личните лекари. Двегодишната ѝ дъщеря е болна от края на миналата седмица. Разказва, че гърлото ѝ е червено и има хрема, затова иска да бъде прегледана.



Най-много боледуват малките деца до 4-годишна възраст, казва пред БТВ общопрактикуващият лекар д-р Георги Цигаровски. По думите му в момента има болни както от грип А, така и от COVID. Общото между двете заболявания е температурата, но лечението е различно.



"Kогато има висока температура нека да направят комбиниран тест за грип и COVID, при грипа обикновено тестът дава още на първия ден резултат, а COVID се хваща между третия и петия ден от заболяването, сочи опитът ми до момента", каза д-р Цигаровски.