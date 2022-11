Пловдив е домакин на международна конференция за иновациите в образователния процес

© Над 200 директори и учители се включват в международната конференция на тема “Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене – цялостен училищен подход". Участие в събитието ще вземат и представители от Малта, Румъния, Гърция, Италия и Република Южна Африка, които ще споделят своите успешни истории и най-добри практики от въвеждането на проектно базираното обучение, иновациите в образователния процес и трансформиращата сила на технологиите.



Организатор на инициативата е Центърът за творческо обучение, а сред официалните партньори са Община Пловдив, Intel, Google for Education, Acer for Education, Lego Education, Samsung и други.



Конференцията, която се провежда в зала 2, кино Арена, Мол "Марково тепе“, откриха зам.-кметът по образование Стефан Стоянов и управителят на Центъра за творческо обучение Александър Ангелов.



"Пловдив положи големи усилия през последните години да дигитализира училищата и да въведе облачни технологии. Чрез тях можем за няколко години да направим много по-интерактивна образователната система и мнозинството от децата да имат умения да използват най-големите бизнес платформи в света. Това пък ще им послужи положително в тяхната кариера и развитието им“, сподели Стефан Стоянов в началото на събитието.



За иновативните методи на преподаване и учебно съдържание разказа Луиджи Песина – представител на INTEL Corporation. В началото на тази година Община Пловдив и американската технологична компания представиха своята първа инициатива в сферата на образованието, която има за цел внедряването и развиването на STEM програма на Intel “Умения за иновации / Skills for Innovation".



В рамките на конференцията ще се проведат работилници с отворен урок от "Умения за иновации“, по време на които учители и ученици от ПМГ "Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил ще представят своите успехи. Ще бъде демонстриран и методът RoBy – учене чрез игра и стратегии за промяна на микроклимата в класната стая. Паралелни сесии ще се проведат и в ДК "Борис Христов“ от 14:30-17:30 ч.