Пламен Панов: Ще продължим да държим темпото на Европейска столица на културата

Г-н Панов, след спечелването на титлата ЕСК и обявяването на града за такъв каква е равносметката за туризма на Пловдив? Какви са ползите и ефектите?



Първо да кажем, че 5 години от 2019 г. и буквално на 5 септември ще честваме 10 години от обявяването на града за Европейска столица на културата. Можем да кажем един от най-великите дни от най-новата ни история, който ще остане завинаги в сърцата и в емоциите на пловдивчани. Много са ефектите, разбира се, вие знаете още 2023 г. миналата година в края отчетохме едни много сериозни ръстове, близо 30% ръст на реализираните нощувки, в сравнение с 2019 г. Тъй като през всички тези години се сравнявахме с 2019 г., когато гледахме показателите в сферата на туризма.



Това, което видяхме през първите 3 месеца на 2024 г. беше, че тази положителна тенденция при реализираните нощувки и при пренощувалите лица продължава да върви нагоре. И върви нагоре, при положение, че първо също така в последните няколко години се отвориха 4 или 5 нови хотела, някои от които висококласни вериги, които стъпиха в Пловдив, което пък повиши броят на легловата база, като вече ние имаме в града 7000 легла плюс бумът и нарастването на помещенията за настаняване, местата за настаняване, които са под 10 легла.



Така че градът продължава да върви в една много положителна посока именно защото инерцията от титлата Европейска столица на културата продължава да се усеща, тя не беше спряна заради COVID кризата. От друга страна, всички тези тенденции, които започнаха заради кандидатстването за Европейска столица, и които продължиха и след Европейска столица на културата, говорим за силни инвестиции в културните събития, в културното съдържание на града.



Финансиране, което започна да нараства от времето на мандатите на Иван Тотев и продължи до наши дни, и насищане на културния афиш, нещо, което е много важно, защото ние знаем, че събитията сами по себе си са много силен двигател за повишаване на туристопотока в града, инвестициите в културно наследство.



Всъщност Европейска столица на културата, задължи местната власт да продължи да инвестира повече средства в културните събития, в съдържанието, което се представя от страна на културните оператори и в културните атракции, особено свързани с културното наследство. Знаете разбира се Голямата базилика, която продължава да си е един абсолютен хит, но и продължаваме да инвестираме в нови обекти.



И ще видите в бъдеще, когато се отрие Източната порта, която ще бъде едно истинско бижу, днес се намираме тук на Голямата могила. Всичко това го правим, за да можем да продължим да държим темпото високо и след Европейска столица на културата. Сама по себе си тя беше двигател за развитие, сега продължава да ни задължава ние да продължаваме да инвестираме много в това Пловдив да продължава да предлага нови и нови неща.



Аз винаги съм казвал, че колкото е древен този град, той трябва да се обновява, показвайки именно своите древни артефакти. Именно затова е изключително важно, че днес се намираме тук на Голямата могила, която видяхте всички, защото това в нашия план влиза като възможност да направим една нова атракция извън Централна градска част, която да бъде уникална по рода си - с Археологически парк, който да представя по-голяма част от артефактите, които и музеят има и самата Могила, която и доц. Кисьов ви каза малко по-рано, такава не е откривана на този етап по нашите земи. И разбира се, възможността да попълним една друга голяма празнина, а именно това, че в града има нужда от повече атракции, свързани с деца.



Реално ние ще обвържем археологията като предмет, като наука, с възможността децата да се интересуват и да играят, да идват тук и да се забавляват. Така че ние тук виждаме един проект, който може да се развива наистина в перспектива.



Какво се случва с кино “Космос"?



Кино “Космос" от една страна, последният път като говорихме с вас казах, че всички жалби от Комисията за защита на конкуренцията бяха отхвърлени и бяха присъдени в полза на Община Пловдив. Разбира се, след това фирмата, която жали от село в Гоцеделчевско жали процедурата във Върховния административен съд, което е всъщност последното финално ниво преди да изтече срокът за приемането на оферти.



С една дума, ако съдът там вече се произнесе в наша полза, ние ще можем вече да пристъпим към финализиране на срока за получаване на оферти, оценката им и надяваме се да няма жалене впоследствие и да подпишем договор. Реално това, което ни се случва, в момента е едно неприятно забавяне. Но аз няма да оставя този проект така, защото той малко или много е станал като мое дете вече в последните години, и ще го довърша докрай при всички случаи.



А какви са постъпленията от Hills of Rock?



Нямаме в момента статистиките за туристопотока постъпила в Община Пловдив, ние си плащаме към Национален статистически институт на всеки 3 месеца. В момента се обработват данните. Факт е, че ние виждахме с просто око усещането за туризъм в града, многото хора, които го посетиха, близо 22 000 души само в първия ден на Hills of Rock.



Направихме си едно леко проучване, виждайки цената на местата за настаняване, малкото от тях, които бяха останали, които традиционно са на едни по-ниски суми да кажем в дните на Hills of Rock, една нощувка в Пловдив беше между 500 и 600 лв., само за една вечер да кажем. Така че, следващата година, когато провеждаме някои от нашите мащабни фестивали това са и Hills of Rock и Франкофоли, ще си направим труда да възложим и конкретно проучване, такова се правеше на времето по времето на “Нощ на музеите", ще направим едно такова проучване в рамките на дългите уикенди какъв е ефектът върху туризма, за да можем да дадем ясни данни.



Но ние знаем, че всъщност тези събития специално големомащабни, с чуждестранни групи, те имат изключително голям ефект върху това градът да е пълен с хора, които остават да спят, хранят се в нашите заведения и т.н.