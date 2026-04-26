Лек автомобил мина на червено, но за негова зла участ отзад се е движила патрулка на ОД МВР Пловдив, която го е настигнала и санкционирала. Това съобщи редовен читател на Plovdiv24.bg, който е станал неволен свидетел на нарушението.

Човекът ни изпрати и снимков материал. Той уточнява, че регистрационният номер на фиата е РВ 8564 НТ. Кадрите са от тази сряда, 22 април, броени минути след 18,00 часа. Мястото - кръстовището межу булевард "Княгиня Мария Луиза“ и улица "Петко Д. Петков" в града под тепетата.

Припомняме, че на 7 април приключи обособяването на т.нар. защитен ляв завой по бул. "Княгиня Мария Луиза“ в посока към ул. "Петко Д. Петков“ и ул. "Иван Перпелиев“.

Промените са част от мерките на община Пловдив за подобряване на пътната безопасност и оптимизиране на трафика в натоварените градски участъци, съобщиха тогава за Plovdiv24.bg от общинската администрация.

От Общината очакваха новата организация да намали конфликтните точки между автомобилите и да улесни преминаването през кръстовището. В рамките на дейностите се подмениха LED модулите на светофарната уредба, бяха монтирани светлинни сигнали със стрелки, които ясно указват разрешените посоки на движение.

Очакваше се значително да се подобри пропускателната способност на кръстовището и да се повиши безопасността както за водачите, така и за пешеходците.