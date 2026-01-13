Парти агенция се озова в "черния" списък на НАП Пловдив

© Facebook Парти агенция "Дон Купон" се озова в "черния" списък на НАП Пловдив за обекти, подлежащи на запечатване, видя Plovdiv24.bg в сайта на институцията. Списъкът е публикуван на 12 януари.



Проверяващите от приходната институция са започнали масирани проверки в различен тип обекти в града. Причината е въвеждането на еврото у нас.



Според публичната информация ателието се стопанисва от фирма "ДОН КУПОН ООД и се намира на ул. Григор Божков № 6 в комплекс Оазис.



Фирмата е регистрирана през юли 2024 година. Началният внесен капитал, с който е започнат бизнесът, е 12 лв.



Управители и собственици на капитала са Росица Славов и Марияна Иванова. Въпреки скромния капитал агенцията предлага услуги за стотици левове.



Няма информация колко служители работят в ателието и какъв е оборотът.



Припомняме, че от конкретния публичен списък гражданите могат да разберат къде НАП са установили нарушения на разпоредбите на ЗДДС и кой обект има предпоставка за прилагане на принудителна административна мярка "Запечатване на обект“. Тя може да бъде наложена за срок до 30 дни, независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции.