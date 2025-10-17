ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Парад на професиите стартира от Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:12Коментари (0)270
©
Националната кампания "Парад на професиите: Открий таланта си, избери професия“ стартира от Пловдив – среща на младежите с професиите от бъдещето.

21 октомври от 16:30 до 20:00 ч. градът под тепетата ще бъде домакин на първото издание на форума "Парад на професиите: Открий таланта си, избери професия. Събитието е част от националната кампания за кариерна информираност на младежи до 29 г., ученици и студенти – с подкрепата на Министерство на образованието и науката и Министерство на труда и социалната политика.

Място: "Гранд Хотел Пловдив". Целта на форума е да помогне на младите хора да открият своята професия, да се срещнат с реални работодатели и да получат вдъхновение за бъдещето си. В България официално съществуват 142 професии, но повечето младежи познават едва около 30 – факт, който води до пропуснати възможности и неинформирани избори.

Събитието събира на едно място:

Водещи компании от ключови за региона индустрии,

Професионални и висши учебни заведения,

Държавни и общински институции,

Представители на МОН и МТСП.

В рамките на две панелни дискусии ще бъдат представени компании лидери, които инвестират в развитието на таланти и предлагат реални възможности за обучение, стаж и работа.

Участниците ще могат да:

Проведат лични срещи с представители на бизнеса и образованието

Видят демонстрации на професии и технологии

Посетят интерактивни щандове и лекции

Получат информация за стажове, програми и кариерно развитие

Събитието е отворено за:

Ученици от 6 до 12. клас

Студенти от всички специалности

Родители, учители и кариерни консултанти

Всички младежи до 29 г., които търсят своя път.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Газова бутилка гръмна в жилище в Пловдив
10:07 / 17.10.2025
"Ден на отворените врати" в жилищен парк Royal Garden тази събота...
09:06 / 17.10.2025
Започва дългоочакваният ремонт в ОУ "Тодор Каблешков" в Пловдив
08:51 / 17.10.2025
Веселка Христамян: Зачестяват сигналите от граждани, които се опл...
08:47 / 17.10.2025
В "Тракия" започва раздаването на пакети с хранителни продукти
07:35 / 17.10.2025
ПУ изгражда нови центрове за дуално обучение, инженерни технологи...
23:00 / 16.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
22:16 / 15.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
11:19 / 15.10.2025
Иво Сиромахов заминава
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Разводът май няма да им се размине
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: