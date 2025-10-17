Парад на професиите стартира от Пловдив

© Националната кампания "Парад на професиите: Открий таланта си, избери професия“ стартира от Пловдив – среща на младежите с професиите от бъдещето.



21 октомври от 16:30 до 20:00 ч. градът под тепетата ще бъде домакин на първото издание на форума "Парад на професиите: Открий таланта си, избери професия. Събитието е част от националната кампания за кариерна информираност на младежи до 29 г., ученици и студенти – с подкрепата на Министерство на образованието и науката и Министерство на труда и социалната политика.



Място: "Гранд Хотел Пловдив". Целта на форума е да помогне на младите хора да открият своята професия, да се срещнат с реални работодатели и да получат вдъхновение за бъдещето си. В България официално съществуват 142 професии, но повечето младежи познават едва около 30 – факт, който води до пропуснати възможности и неинформирани избори.



Събитието събира на едно място:



Водещи компании от ключови за региона индустрии,



Професионални и висши учебни заведения,



Държавни и общински институции,



Представители на МОН и МТСП.



В рамките на две панелни дискусии ще бъдат представени компании лидери, които инвестират в развитието на таланти и предлагат реални възможности за обучение, стаж и работа.



Участниците ще могат да:



Проведат лични срещи с представители на бизнеса и образованието



Видят демонстрации на професии и технологии



Посетят интерактивни щандове и лекции



Получат информация за стажове, програми и кариерно развитие



Събитието е отворено за:



Ученици от 6 до 12. клас



Студенти от всички специалности



Родители, учители и кариерни консултанти



Всички младежи до 29 г., които търсят своя път.