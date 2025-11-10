Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско

© Илюстративна снимка Колеги на Иван Гунев, починал след удар от случаен мъж, разказаха спомените си за фаталната нощ пред Окръжен съд Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Случаят е от 28 ноември 2019 година. Гунев и колегите му от мандрата били на коледен банкет в ресторант "Старият бряст" в село Бегунци. Компанията пристигнала към 17,00 часа и купонът започнал.



Алкохолът помогнал градусът на купона да се покачи, а с него и шумът в мястото.



Подсъдимият Стоян Аргиров и съпругата му били на съседна маса заедно със собственика на кръчмата. От нея Аргиров направил забележка на свидетеля Мартин Бунев да не крещи.



"Въпросният започна да се разправя с мен. Питаше ме защо съм викал. Аз си замълчах и излязох отвън да пуша. Той дойде да се кара с мен отвън. Бях изпил 3-4 уискита и не помня какво ми каза, но ме хвана за ревера и ме раздруса. Опитваше да ме души. Аз този мъж го видях за първи път в онази нощ."



Според Бунев, докато Аргиров го е държал, с лакътя е ударил в тялото починалия Иван Гунев, който се е опитал да ги разтървава. Отвън е бил и Иван Петров.



Спомените на Петров изясниха още няколко подробности за вечерта - преди да се стигне до ескалация на напрежението. По думите му Гунев е отишъл до масата на Аргиров, за да се разберат приятелски.



"Видях, че вън става нещо. Отидох да ги разтърва. Казах на Аргиров да остави Мартин, защото е пил. Всички бяхме пили. Мислех, че ще го удари. Гунев бе от лявата задна страна на Аргиров. Аргиров се завъртя към Гунев и му каза нещо - "Какъв си ти бе?". Не мога да кажа какво точно се случи, беше много бързо. Иван направи 2-3 крачки и падна на земята. Ударът беше силен, изкънтя."



Петров твърди, че Аргиров също е паднал на земята от удара, а той се е нахвърлил върху него, за да предотврати последващи действия.



"Той прояви агресия спрямо мен. Опитах се да го хвана за ръцете. Той стана, но Гунев - не. Под главата му имаше голяма локва кръв", допълни той.



От своя страна колегата им Димитър Христов е бил напълно трезвен, когато е видял всичко да се случва пред очите му.



"Момчетата бяха пийнали бая. Шумно беше. Този Аргиров се обади и ги пита дали цяла нощ ще ги търпи. Почнаха дразги между него и Гунев. Той 2 пъти ходи до неговата маса. Стоян, Гунев, Мартин, Петров бяха отвън. Иван Гунев имаше желание да спасява Мартин. Той дърпаше Стоян за лявата ръка. Той се опитваше да се освободи от него, въртеше се. При завъртането му се получи удар в гърдите на Иван. Бая силен удар стана. Гунев направи няколко крачки назад и падна. Чу се много страшен удар. Всичко се разтресе. Падна на цимента и така остана", разказа още той.



Мъжът е бил откаран в УМБАЛ "Св.Георги", а ден по-късно е починал. Процесът продължава с разпит на свидетели и вещи лица.