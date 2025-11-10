ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
Случаят е от 28 ноември 2019 година. Гунев и колегите му от мандрата били на коледен банкет в ресторант "Старият бряст" в село Бегунци. Компанията пристигнала към 17,00 часа и купонът започнал.
Алкохолът помогнал градусът на купона да се покачи, а с него и шумът в мястото.
Подсъдимият Стоян Аргиров и съпругата му били на съседна маса заедно със собственика на кръчмата. От нея Аргиров направил забележка на свидетеля Мартин Бунев да не крещи.
"Въпросният започна да се разправя с мен. Питаше ме защо съм викал. Аз си замълчах и излязох отвън да пуша. Той дойде да се кара с мен отвън. Бях изпил 3-4 уискита и не помня какво ми каза, но ме хвана за ревера и ме раздруса. Опитваше да ме души. Аз този мъж го видях за първи път в онази нощ."
Според Бунев, докато Аргиров го е държал, с лакътя е ударил в тялото починалия Иван Гунев, който се е опитал да ги разтървава. Отвън е бил и Иван Петров.
Спомените на Петров изясниха още няколко подробности за вечерта - преди да се стигне до ескалация на напрежението. По думите му Гунев е отишъл до масата на Аргиров, за да се разберат приятелски.
"Видях, че вън става нещо. Отидох да ги разтърва. Казах на Аргиров да остави Мартин, защото е пил. Всички бяхме пили. Мислех, че ще го удари. Гунев бе от лявата задна страна на Аргиров. Аргиров се завъртя към Гунев и му каза нещо - "Какъв си ти бе?". Не мога да кажа какво точно се случи, беше много бързо. Иван направи 2-3 крачки и падна на земята. Ударът беше силен, изкънтя."
Петров твърди, че Аргиров също е паднал на земята от удара, а той се е нахвърлил върху него, за да предотврати последващи действия.
"Той прояви агресия спрямо мен. Опитах се да го хвана за ръцете. Той стана, но Гунев - не. Под главата му имаше голяма локва кръв", допълни той.
От своя страна колегата им Димитър Христов е бил напълно трезвен, когато е видял всичко да се случва пред очите му.
"Момчетата бяха пийнали бая. Шумно беше. Този Аргиров се обади и ги пита дали цяла нощ ще ги търпи. Почнаха дразги между него и Гунев. Той 2 пъти ходи до неговата маса. Стоян, Гунев, Мартин, Петров бяха отвън. Иван Гунев имаше желание да спасява Мартин. Той дърпаше Стоян за лявата ръка. Той се опитваше да се освободи от него, въртеше се. При завъртането му се получи удар в гърдите на Иван. Бая силен удар стана. Гунев направи няколко крачки назад и падна. Чу се много страшен удар. Всичко се разтресе. Падна на цимента и така остана", разказа още той.
Мъжът е бил откаран в УМБАЛ "Св.Георги", а ден по-късно е починал. Процесът продължава с разпит на свидетели и вещи лица.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Апел за кръводаряване за детенце!
21:34 / 10.11.2025
Пуснаха водата в пловдивския район "Тракия"
21:10 / 10.11.2025
Извънредна ситуация на летище "Пловдив", издирват извършителя
19:20 / 10.11.2025
Дъщерята на Иван Гарелов дари на Пловдив ценни картини от колекци...
18:30 / 10.11.2025
Заловиха пияна шофьорка от Белащица много далече от дома
17:34 / 10.11.2025
Министър идва в Пловдив при пробива под Централна гара
16:24 / 10.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS