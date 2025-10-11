© За пореден път ПУ "Паисий Хилендарски“ попадна в престижна класация на висшите училища по света. Едва 5 български университета намират място сред оценените по няколко основни показателя 2191 висши образователни институции от 115 държави в рамките на изследване за 2026-а, осъществено от авторитетното издание Times Higher Education.



Останалите наши ВУЗ-ове, които попадат във влиятелната класация, са Софийският университет "Св. Климент Охридски", Медицинският университет в София, Техническият университет в София и Тракийският университет в Стара Загора.



От публикуваните данни не става ясна точната подредба на българските университети, тъй като осреднената оценка за тяхното представяне е на практика еднаква. Само в Европа има повече от 6000 ВУЗ-а. Според различни други класации отново само няколко български университета, сред които е ПУ, са сред най-добрите 1000.