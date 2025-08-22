ЗАРЕЖДАНЕ...
|ПТП предизвика голямо задръстване в Пловдив
Читател на медията ни съобщи, че задръстването е брутално, тапа има и по Околовръстното заради този инцидент.
"Ужас е цялата тази част на града заради една безобидна катастрофа, полиция няма, поне да са на място и да регулират движението", каза още човекът.
Ударили са се два автомобила, няма данни към момента за сериозно пострадали хора, а единствено за материални щети.
