За катастрофа в Пловдив научи Plovdiv24.bg. Тя е станала на "Коматевско шосе" преди около час.



Читател на медията ни съобщи, че задръстването е брутално, тапа има и по Околовръстното заради този инцидент.



"Ужас е цялата тази част на града заради една безобидна катастрофа, полиция няма, поне да са на място и да регулират движението", каза още човекът.



Ударили са се два автомобила, няма данни към момента за сериозно пострадали хора, а единствено за материални щети.



