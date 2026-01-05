"Отвъд облака на депресията, възстанови менталната си светлина" - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Гост в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" днес е един интересен човек, който може да лекува душите ни. С новото си обучение на тема "депресия и негативни емоции" психологът и психотерапевт Рая Чаушева наистина иска да ни помогне с ценни научни знания и практически техники, които не са обсъждани другаде и които ще останат за цял живот и ще донесат мир и ментално спокойствие на всеки от нас.



С нея ще си говорим за депресивните състояния и можем ли да ги разпознаваме. Рая Чаушева има солидна академична подготовка и практика в чужбина и у нас.



Богат е международният и опит в индивидуалното и груповото консултиране, корпоративната психология и обученията.



Разговорът ни обещава да е интересен и полезен.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.