Откриха труп на мъж в Пловдив

Мъж е починал на улица в квартал "Столипиново" тази сутрин. От пресцентъра на МВР Пловдив уточниха, че няма данни на насилие и тепърва аутопсията ще установи каква е причината за смъртта.



Видимата възраст на починалия е около 50 години. Сигналът за откритото на улицата тяло е подаден тази сутрин.



Има образувано досъдебно производство по случая, предаде репортер на Plovdiv24.bg.