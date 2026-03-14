Собственикът на 1/10 от имот е напът да получи доста солидна сума в евро. Това става ясно от публикуваната в сайта на Община Пловдив информация по обявяване на процедура за отчуждаване на терен, видяПоземленият имот се намира на ул. “Христо Г. Данов“ № 21 и е целият с площ от 1608 кв. м., с трайно предназначение на територията за детско заведение. Всъщност там се помещава ЦДГ “Майчина грижа", но част от имота все още е собственост на частно лице, от което община Пловдив е решила да откупи частта.Върху терена има двуетажна сграда със застроена площ 279 кв. м, едноетажна с площ 87 кв. м., двуетажна еднофамилна с площ: 98 кв. м.Обезщетението, което трябва да получи частният собственик на 1/10 от имота, е в размер на 217 904 евро.