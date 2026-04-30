Митнически служители на граничния пункт "Капитан Андреево“ предотвратиха опит за контрабанда на 530 какавиди на екзотични тропически пеперуди, скрити в автобус, пътуващ за Турция. Пратката е открита в пътническия салон на превозно средство с българска регистрация при щателна проверка, извършена по искане на "Гранична полиция“.

Случаят е отпреди няколко дни, когато при проверка на автобус с 14 пътници и шофьор – турски гражданин, митничарите откриват кашон на предпоследната седалка. Вътре в стиропорени кутии са били подредени ценните какавиди.

След установяване на контрабандата е потърсено съдействие от специалисти от Регионалния природонаучен музей в Пловдив. Експертът Цветелина Петрова поясни, че пратката включва голямо разнообразие от видове от Централна и Южна Америка, както и от Югоизточна Азия. Въпреки че пеперудите не са защитени, цената на една какавида варира между 2 и 5 евро в зависимост от вида.

Шофьорът е заявил, че пренася пратката за Истанбул като услуга. На него е съставен акт по Закона за митниците, като предвидената глоба е в размер между 100% и 200% от митническата стойност на стоката.

Специалистите посочват, че тези екзотични насекоми изискват изключително специфични условия – влажност над 70%, температура между 22 и 25 градуса и специална храна от цитрусов сок. Тъй като пеперудите живеят едва около три седмици след излюпването си, те вероятно са били предназначени за колекция или музейна сбирка.

От Агенция "Митници“ подчертават, че това не е изолиран инцидент.

През последната година на границата са задържани още:

Живи корали, пренасяни от Турция към България. Около 100 гекона и над 240 паяка, скрити в камион. Костенурки, папагали и дори препариран лъв в предишни периоди.

В момента конфискуваните какавиди се намират в Природонаучния музей в Пловдив, където се очаква скоро да се излюпят. Посетителите на музея ще имат възможността да видят тези редки тропически екземпляри отблизо, макар и за кратко, информира bTV.