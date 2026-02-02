ИЗПРАТИ НОВИНА
От днес спират движението по улица "Огражден"
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 07:00
Заради строително-монтажни работи на "ЕВН България“ по присъединителен топлопровод за новострояща се жилищна сграда се въвежда временна организация на движението по ул. "Огражден“.

По информация на ОП "Организация и контрол на транспорта“, за периода от 2 февруари 2026 г. до 2 март 2026 г. ще бъде спряно движението на пътни превозни средства в участъка на ул. "Огражден“ между ул. "Ален Мак“ и ул. "Гонда вода“.

Призовават се водачите на моторни превозни средства да спазват въведената временна организация на движение и поставената пътна сигнализация.







