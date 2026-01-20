© Plovdiv24.bg виж галерията Кметът на Пловдив Костадин Димитров дължи отговори на гражданите за случващото се в града. "Правилното реализиране на публични политики е публичната отчетност - нещо, което не виждаме от години" - заяви на пресконференция заместник-председателят на КОД-Пловдив Ивайло Спасов, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



През 2024 г. кметът даде публичен отчет за първата година от мандата си. Сега няма, а въпросите се множат. Искаме да го призовем да даде отчет докъде е стигнала реализацията на големите проекти в града, каза Спасов. Информация може да се добие от сайтовете на министерствата, но не и от сайта на общината, както е редно.



"Кметът каза, че ще привлече 350 милиона до 2027 г. Изплатени са едва 24 милиона лева. Не знаем какво ще се случи с останалите пари, чисто математически не може да се случи до 2027 г. Проектобюджетът за 2026 г. предполага финансиране с 51 млн. евро, но срещу голяма част от проектите има цифра 0 евро. Хвърлят се думи в публичното пространство, но няма отчет" - заяви Спасов.



Политикът припомни, че приоритет №1 в програмата на кмета Костадин Димитров е бил постигане на максимален ефект при реализацията на инфраструктурни проекти, дигитализация, създаването на малък и голям ринг на зони с ниски емисии (ЗНЕ), изграждане на продължението на бул. "Северен", строителство на нов мост над Марица. Подчерта, че значението на бъдещия мост е от изключителна важност, тъй като по него минава западната граница на ЗНЕ.



Лидерът на партия КОД д-р Петър Москов заяви, че въпросите към кмета ще бъдат депозирани в общината и администрацията е длъжна да отговори.



Подробности гледайте в прикаченото видео!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.