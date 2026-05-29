Осем учители от пет детски градини в Пловдив са сред отличените участници в деветото издание на конкурса за научната награда на името на видния български педагог Димитър Кр. Димитров – Мастера, организиран от издателство "Клет България“. В категория "Сюжетна игра“ признание получават Теодора Трайкова и Гергана Кънева от ДГ "Десислава“, както и Донка Колева и Анастасия Димитрова-Пенкова от ДГ "Осми март“.

В категория "Екипна задача“ са отличени Зорница Калинова от ДГ "Чучулига“ и Диана Павлова и Женя Петкова от ДГ "Зора“, а в категория "Проект в детската градина“ – Катерина Каменова от ДГ "Майчина грижа“. Тазгодишното издание събра близо 200 разработки от предучилищни педагози от цялата страна на тема "Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст. Развитие на човешките ценности ИСТИНАТА, ДОБРОТО и КРАСОТАТА“. В него учителите споделиха практики, които правят човешките ценности близки до детския свят чрез играта, личния пример, сътрудничеството и участието на общността.

"Децата учат най-много от ситуациите, в които участват всеки ден – когато споделят игра, помагат на приятел, изслушват другия или правят избор как да постъпят. Зад тези моменти стои внимателната работа на учителите, които превръщат всекидневните ситуации в уроци по доброта, уважение и съпричастност. Затова за нас е ценно да дадем видимост на практиките, които правят човешките ценности част от живота в детската градина. Предстоящата церемония ще бъде възможност лично да отличим учителите, които стоят зад тях, и да им благодарим за професионализма и смисъла, който влагат в работата си с тях“, сподели Владимир Колев, управител на издателство "Клет България“.

Конкурсните разработки бяха представени в три категории: игри, екипни задачи и проекти, които показват различни пътища към възпитаването на ценности у най-малките. Игровите практики насърчават децата да разпознават доброто в думите, постъпките и общуването, докато екипните задачи поставят акцент върху взаимопомощта, толерантността и уважението към различието. Проектите разширяват темата чрез традиции, изкуство, екология, социално-емоционално учене, здравословен начин на живот и работа с общността.

Разработките, оценени с над 15 точки, ще бъдат публикувани в сборника "Обогатяващо педагогическо взаимодействие“ , който "Клет България“ ежегодно издава, за да популяризира добрия пример в предучилищното образование и да превръща ефективните идеи в ресурс за развитие на човешки ценности и социални умения сред най-малките.

Проектите на предучилищните педагози бяха оценени от утвърдени експерти по предварително зададени критерии. Сред отличените участници са учители от различни населени места в страната, включително София, Петрич, Смолян, Плевен, Враца, Русе, Пазарджик, Варна, Елин Пелин, Кърджали и други. Наградите и грамотите ще бъдат връчени на официална церемония на 30 октомври 2026 г. в София, а пълният списък с отличените участници и разработки е достъпен тук.

Деветото издание на конкурса, посветен на Димитър Кр. Димитров – Мастера, отново показа колко много професионализъм, въображение и отдаденост влагат учителите в работата си с децата. Чрез инициативата издателство "Клет България“ продължава да подкрепя добрите практики в предучилищното образование и да насърчава подходи, които помагат на детската градина да бъде среда на знание, игра, сътрудничество и човешко отношение.