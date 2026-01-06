ИЗПРАТИ НОВИНА
Опит за кражба на шоколади за 150 евро в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:41
© Plovdiv24.bg
Снимката е илюстративна
Бързо производство е образувано срещу двама мъже, заловени в момент на кражба от търговски обект на територията на пловдивския район "Източен“. Вчера опитът на извършителите да излязат извън касовата зона с незаплатени шоколади на обща стойност 150 евро бил осуетен и те били отведени в ареста на Шесто РУ.

През деня на сигнал за подобно посегателство се отзовали и служители от Трето РУ, след като в магазин на известна верига за текстилни и битови продукти в район "Северен“ била установена липсата на стоки за около 50 евро. Като заподозряна е млада жена, срещу която се води предварителна проверка.







Извънредна ситуация в болница в Пловдив
08:06 / 06.01.2026
08:06 / 06.01.2026
Временна организация на движението заради празника днес
06:05 / 06.01.2026
06:05 / 06.01.2026
Пловдив чества Богоявление
04:00 / 06.01.2026
Искате паркомясто? Сега е моментът
09:39 / 06.01.2026
Кмет: Пловдив става кафяв, няма го зеленият цвят, няма го въздухъ...
09:02 / 06.01.2026
09:02 / 06.01.2026
Две нежни нови попълнения в Районен съд Пловдив
14:27 / 05.01.2026
14:27 / 05.01.2026

