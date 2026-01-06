Опит за кражба на шоколади за 150 евро в Пловдив

© Plovdiv24.bg Снимката е илюстративна Бързо производство е образувано срещу двама мъже, заловени в момент на кражба от търговски обект на територията на пловдивския район "Източен“. Вчера опитът на извършителите да излязат извън касовата зона с незаплатени шоколади на обща стойност 150 евро бил осуетен и те били отведени в ареста на Шесто РУ.



През деня на сигнал за подобно посегателство се отзовали и служители от Трето РУ, след като в магазин на известна верига за текстилни и битови продукти в район "Северен“ била установена липсата на стоки за около 50 евро. Като заподозряна е млада жена, срещу която се води предварителна проверка.