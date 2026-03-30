Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:21 / 30.03.2026 11:21 / 30.03.2026 1461 1461

Жителите на квартал Прослав сигнализират за сериозен проблем със сигурността на движението по една от най-натоварените улици в района. Изходът на паркинга, разположен срещу линиите на търговския център, е без знак "Стоп“ - въпреки че другият изход на същия паркинг е оборудван с него.



Според местните жители липсата на сигнализация създава реална опасност както за шофьорите, така и за пешеходците, тъй като по улицата преминават и множество рейсове на градския транспорт. Живущите подчертават, че автомобилите, излизащи от паркинга, често се включват в движението без видима предупредителна сигнализация, което увеличава риска от пътни инциденти.



"Всеки ден минават десетки рейсове и автомобили, а тук няма нищо, което да спре колите от паркинга. Опасността е голяма, особено за децата и възрастните, които пресичат наоколо“, коментират гражданите в своя сигнал до Plovdiv24.bg.



Това не е първият сигнал по темата - през годините жителите многократно са подавали оплаквания до общинските служби, но до момента проблемът остава нерешен. Според тях забавянето на реакцията на отговорните институции поставя под риск безопасността на цялата улица.



Жителите настояват за незабавно поставяне на знак "Стоп“ и разглеждане на допълнителни мерки за регулиране на движението в района, за да се предотвратят инциденти и да се гарантира безопасността на пешеходците и водачите.