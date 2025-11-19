ЗАРЕЖДАНЕ...
|Опасна къща в Кючука. Кметът: Започваме процедура за премахване
"Дано получим полицейска лента и този тротоар един от малкото останали да стане неизползваем поне за 20 години!!! А може би ще станем свидетели на поредните почернени съдби от нехайството на институциите!!! Поне едно е сигурно - виновни няма, заплатата върви!!!"
Собствениците на имота са десет души и явно не могат да се разберат помежду си за разпределението на дяловете. На 29 юни 2025 г. кметът на район "Южен" Атанас Кунчев е изпратил на собствениците предписание да обезопасят, укрепят и изчистят имота.
Срокът вече е изтекъл и преминаваме към следващата стъпка, а именно - стартираме процедурата за премахване на опасната сграда, обясни за медията ни районният кмет.
Кунчев ще издаде заповед за премахване на къщата, като първо покани собствениците доброволно да го направят в определен срок. Ако това не се случи, кметството ще събори опасната сграда и после ще си търси парите.
