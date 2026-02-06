ИЗПРАТИ НОВИНА
Огромно изгнило дърво се е стоварило върху кола в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:29
© Facebook
виж галерията
Огромно дърво се стовари върху автомобил и засегна паркираните до него други коли. За инцидента сигнализира в социалните мрежи пловдивчанин, който публикува снимки в "Забелязано в Пловдив".

Неприятната случка се е случила вчера, а мястото е район "Южен" - ул. "Сан Стефано".

"Като се премахват опасни дървета, рев до небесата, нямаме сянка, нямаме въздух а при такава ситуация пълна тишина от страна на природозащитниците"., пише пловдивчанин, а друг споделя:

"Да, там има няколко такива рискови дървета... Е поне е имало табела че ще го махат, някой е стоплил че е изгнило. Добре, че няма пострадал човек".

Ето и още какво споделят хората:

"От години не се извършва санитарна сеч, всичко е останало на Божията милост"

"В Кършияка между улица Средец и булевард Марица има около 10 , които са пред падане.

И на всеки вятър или по пороен дъжд падат клони. Има и детска площадка с детска градина ! Безхаберието е пълно!".

"На дървото и на други места по улицата има лист, че ще се отстранява на 04.02, днес е 05.02".

"Вчера дойдоха, постояли са няколко часа, но една кола им пречеше и са си тръгнали. Явно не намерили паяк, да я премести 20 метра встрани. Безхаберници".

"За подръжка на дърветата са отговорни "Паркове и градини". Имаме сумати жалби до общината, еколозите, но всичко зависи от паркове и градини. Оправдават се че нямало работна ръка и техника."







Статистика: