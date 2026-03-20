Въвежда се временна организация на движението по повод традиционно мотошествие за Първа пролет. Това съобщиха от пресцентъра на МВР - Пловдив.
Предвидени са полицейски патрули, които да подпомагат движението и да се грижат за сигурността на пътя при тазгодишното откриване на Първа пролет от пловдивското мотобратство "ВАГАБОНДС“.
Стартът на събитиеито е в 12 ч. на 22 март, неделя. Участниците в инициативата, която тази година се провежда под наслов "Да бъдем толерантни на пътя и да се приберем живи вкъщи!“, ще потеглят заедно от сборен пункт на ул. "Дилянка“ към Бачковския манастир.
В тази връзка по маршрута на придвижване е възможно да се наложи поетапно спиране на други моторни превозни средства.
Временните ограничения в Пловдив ще са по бул."България", бул."Цар Борис ІІІ Обединител", ул."Найчо Цанов" и Асеновградско шосе. През деня се очакват и затруднения по направлението Пловдив – Асеновград – Бачково и в района на Бачковски манастир.
Апелираме водачите да се съобразяват със създадената временна организация и указанията на служителите на реда.
Ограничения по улици и булеварди в Пловдив, полиция ще е на място
